Van 150 tot 200 ton fruit elk jaar voor de Pajotse bevolking Danny Billens ging 30 jaar geleden van start Marc Colpaert

22 maart 2019

Elk jaar oogsten Danny Billens en zijn vrouw Chantal Derijck 150 tot 200 ton fruit dat ze allemaal kwijt geraken aan de mensen uit het Pajottenland, van uitvoer naar het buitenland is geen sprake. Ze gingen dertig jaar geleden van start met hun biobedrijf in Oetingen.

Het was voor Danny niet simpel om dertig jaar terug van start te gaan met een biobedrijf in Oetingen. “Ik hielp al wat mee in het bedrijf van mijn vader, maar zag dit niet zitten om de rest van mijn leven met al die chemische producten aan de slag te gaan. Daarbij die stonken en ik vond dat maar niets”, zegt Danny die van beroep patissier is. Hij gebruikte dus geen chemische bestrijdingsmiddelen meer om ziektes te bestrijden bij zijn appel- en perenbomen, maar werkte met natuurlijke producten. Ook al was zijn vader er niet dadelijk voor te vinden, toch zette Danny door. “De eerste jaren waren nogal moeilijk, die bioproducten lagen nog niet zo goed in de markt als vandaag. Maar beetje bij beetje begon het te lopen en zelfs mijn vader was na enkele jaren gewonnen voor de bioproducten”, sprak Danny. Vandaag is hij blij dat hij toen de juiste kaart heeft getrokken en investeerde in bio. Als alles goed verloopt dan kan hij per jaar een oogst binnenhalen van wel 200 ton fruit. Een deel daarvan wordt verwerkt tot verschillende soorten fruitsappen, maar het grote deel van de appels en peren worden via zijn bedrijf en ‘t Bioschuurke verkocht aan particulieren. “Het leuke is dat wij de laatste jaren er in slagen om al onze producten in eigen streek te verkopen. Als men spreekt van de korte keten (korte keten is wanneer je voeding weinig of geen tussenschakels passeert en dus via de kortste weg van bij de boer op je bord terecht komt,red.) zijn wij daar wel zeer goed in geslaagd”, zegt een trotse Danny.