Uitbaters gezocht voor cafetaria Koornmolen 03 april 2018

02u43 0

Het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) Gooik is op zoek naar nieuwe uitbaters voor de cafetaria van Sportcentrum Koornmolen, alsook een huurder voor de conciërgewoning.





De cafetaria wordt sinds 2011 uitgebaat door Patrick De Backer en Martine D'Hoe, maar zij zetten op 30 juni een punt achter die samenwerking. Het AGB, de beheerder van het gemeentelijk sportcentrum, is daarom op zoek naar nieuwe uitbaters. "We zoeken een dynamisch team met een hart voor sport", zegt sportschepen Gunther De Wilde. "En we willen Patrick en Martine van harte bedanken voor hun jarenlange inzet." Kandidaten moeten voor 2 mei een dossier bezorgen aan de gemeente. (MCT)