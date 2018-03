Twintig kinderen leven zich uit op legodag in zaal Parecia 30 maart 2018

02u39 0

De KWB uit Leerkeek organiseerde een legodag in zaal Parecia in Leerbeek. Een twintigtal kinderen amuseerden zich met de vele duizenden legoblokjes die her en der op de tafels verspreid lagen. "Wij merken elk jaar opnieuw dat toch nog heel veel kinderen graag met legoblokjes spelen. Het is eens iets anders dan altijd voor die computer te zitten en hier mogen ze een hele namiddag gratis komen spelen", vertelde voorzitter Marc Timmermans. En ondertussen waren de kinderen bezig met tal van constructies te bouwen, al of niet geholpen door hun mama of papa.





(MCT)