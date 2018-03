Twintig extra parkeerplaatsen 28 maart 2018

Het gemeentebestuur heeft een aannemer aangeduid die een nieuwe parkeerstrip zal aanleggen achter café De Vrede, in het centrum van Gooik. Er zal plaats zijn voor zo'n veertig voertuigen.





"We hopen dat deze parkeerstrip nog voor de zomer gerealiseerd zal zijn", zegt schepen Simon De Boeck (CD&V). "Daarna kunnen we dan starten met de aanpassingswerken die het dorpsplein aantrekkelijker moeten maken." Die ingreep zal in het centrum een twintigtal van de huidige parkeerplaatsen kosten. De overige plaatsen blijven daar behouden voor kortparkeren. (MCT)