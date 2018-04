Tweehonderd sparren wijken voor nieuwe voetbalsite 17 april 2018

02u44 0 Gooik Op de site van Verbroedering Strijland zijn de herinrichtingswerken zopas begonnen. Zo'n tweehonderd sparren werden al gerooid en de kantine is al deels ontruimd.

Eind vorig jaar kocht de gemeente het voetbalplein in de Wolvenstraat voor een bedrag van 195.000 euro. Samen met KV Kester-Gooik wordt er nu een nieuwe voetbalsite uitgebouwd. "We hebben intercommunale Haviland de opdracht gegeven om een kunstgrasveld aan te leggen, alsook een parking met plaats voor meer dan honderd voertuigen", zegt sportschepen Gunther De Wilde (CD&V). De raming van die kosten bedraagt 660.000 euro. Voorts zal de voetbalclub zelf ook nog een nieuwe kantine en kleedkamer bouwen, samen goed voor nog eens 200.000 euro.





Nieuwe bomen en struiken

Voor de werken konden beginnen, moesten de sparren op de site verwijderd worden. "Die zijn veertig jaar oud en insnoeien was geen optie meer", zegt sportfunctionaris Walter Tielemans. "Daarom moesten ze dus gerooid worden. Maar we zullen natuurlijk nieuwe bomen en struiken aanplanten." Als alles volgens plan verloopt, dan moet de nieuwe voetbalsite tegen de zomer klaar zijn. Bedoeling is dat dan meerdere clubs er gebruik van kunnen maken. (MCT)