Tweehonderd extra bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling

18 december 2018

Tijdens het openbaar onderzoek over de plannen van de ruilverkaveling in Gooik werden 200 bezwaarschriften ingediend op het gemeentehuis van Gooik. Ondertussen hadden tevens vier politieke partijen uit Gooik samen meer dan 500 bezwaarschriften overhandigd aan Jan Vermang de gemachtigde van de minister.

Tot en met 7 december liep er een openbaar onderzoek over de plannen van de ruilverkaveling in Gooik. Deze ruilverkaveling slaat op het hele grondgebied van Gooik en heeft een oppervlakte van 2.897 ha en is een van de grootste projecten ooit in Vlaanderen. Vier politieke partijen riepen de mensen op om zeker een bezwaarschrift in te dienen tegen deze ruilverkaveling, wat dan ook 527 keer gedaan werd. Ondertussen mocht iedereen ook een bezwaarschrift binnenbrengen op het gemeentehuis. “Ik ben blij dat zoveel mensen dit gedaan hebben, zo weten wij tenminste wat er leeft bij de bevolking”, zegt burgemeester Michel Doomst(CD&V). Hij vindt het frappant dat sommige mensen schrik hebben dat ze grond rond hun woning zullen moeten afstaan. “Als de minister volgend jaar haar goedkeuring geeft voor dit project, dan gaat het zeker nog twee tot drie jaar duren alvorens dit in orde is. Er is ook geen sprake dat mensen hun grond rond hun woning of bedrijf zouden moeten ruilen voor andere grond. Het moet voor iedereen een verbetering zijn, laat dit zeer duidelijk zijn”, aldus de burgemeester. Volgens hem is het een gedroomde kans om minstens 12 miljoen te investeren in de open ruimte van de gemeente. Met dit geld kan men tevens de hele oude tramroute van vroeger openstellen voor de wandelaars en zo gemeenten verbinden. Alle inwoners die een gemotiveerd bezwaarschrift hebben ingediend via het gemeentehuis van Gooik zullen binnenkort een antwoord mogen verwachten van de gemeente. MCT

