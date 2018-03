Tweede inbraak al dit jaar in Het Nestje 19 maart 2018

Dieven braken via de achterdeur in bij de gemeenteschool Het Nestje in Leerbeek en gingen aan de haal met een som geld en computers. Afgelopen weekend werd er opnieuw ingebroken in de gemeenteschool Het Nestje in Leerbeek, dit is al de tweede keer dit jaar. Opvallend is dat er nog maar pas nieuwe computers waren geleverd. Deze keer was de buit twee computers, een Ipad en een som geld. Volgens burgemeester Michel Doomst (CD&V) zullen ze genoodzaakt worden om een alarmsysteem te plaatsen. "Deze school ligt een beetje verlaten, dus daarom dat dieven denken dat het hier makkelijker is om in te breken. Wij bekijken hoe we de veiligheid kunnen verhogen", aldus Doomst. (MCT)