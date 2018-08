Twee zeilsculpturen in centrum 04 augustus 2018

Het centrum van Gooik heeft sinds gisteren een grote en een iets kleinere zeilsculptuur. Het is de eerste stap naar een volledige vernieuwing van het dorpscentrum. "Als je de eerste keer langs komt is dit wel even raar", zegt Pascal De Leener die wat verderop woont. Ook schepen Simon De Boeck (CD&V) en burgemeester Michel Doomst (CD&V) gingen al een kijkje nemen. "Er moeten nu nog wel wat banken bijkomen, plantenbakken met groen, een linde, een fietsenstalling en een kleine speeltuin", legt schepen De Boeck uit. "Wij hopen dat de mensen hierdoor vlugger even in het centrum blijven hangen", vervolledigt de burgemeester. Op 10 augustus worden de zeilen officieel ingehuldigd met een kleine receptie. (MCT)