Twee woningen doorzocht 04 april 2018

In de Winnepenninckxstraat hebben eind vorige week twee woningen ongewenst bezoek gekregen. In één geval ging het om een leegstaande woning. Of daar iets gestolen werd, was dus niet meteen duidelijk. Maar ook in de andere geviseerde woning hadden de bewoners niet meteen een zicht op wat er mogelijk verdwenen was. (TVP)