Twee nieuwe omlopen voor joggers 09 juni 2018

02u47 0 Gooik Gooik heeft er sinds deze week twee loopomlopen bij: eentje in Oetingen en eentje in Strijland.

Het aantal joggers zit de jongste jaren ook in Gooik in stijgende lijn. De vraag om permanente en bewegwijzerde looptrajecten werd enkele jaren geleden al door Joggingclub Oetingen gesteld aan de gemeente. "Sporten doe je het liefst dicht bij huis", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V) nu. "Als je eerst nog een eindje moet gaan rijden, dan doe je dat gewoon niet."





Daarom werden in samenwerking met Sport Vlaanderen, de Oetingse Joggingclub en de atletiekclub (ACP), en de gemeentelijke sportdienst twee loopomlopen uitgewerkt. De eerste heeft het Statieplein in Oetingen als startplaats, de tweede vertrekt aan 'Sportcentrum Koornmolen' in Strijland. De omlopen werden opgedeeld in drie lussen: eentje van 4,7 kilometer, en de mogelijkheid om nog eens twee keer vier kilometer toe te voegen. De helft gaat over onverharde landwegen. Beide omlopen zijn ook nog eens verbonden met een traject van drie kilometer, goed voor een totaal van 27 kilometer bewegwijzerde looppaden.





(MCT)