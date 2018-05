Twee keer zilver voor Indira (15) 18 mei 2018

02u56 0 Gooik Indira Vandevelde uit Gooik (15) heeft zopas twee zilveren medailles bij het disco dansen veroverd.

Ze gooide hoge ogen tijdens twee nationale wedstrijden. Al tien jaar is Vandevelde bezeten door de dansmicrobe en rijden papa Jimmy en mama Els met haar naar tal van wedstrijden door heel het land. Vorige week tijdens de Beker van België in Herentals behaalde Vandevelde de tweede plaats bij het solo disco dansen. Een week later trok ze met de formatie 'Bass Attack' uit Womelegem naar Gent voor het Belgisch Kampioenschap disco dansen en kreeg ze de tweede plaats achter haar naam. "Ook al ben ik al tien jaar bezig met dansen, ik ben het nog lang niet beu en hoop om nog heel wat bekers mee naar Gooik te brengen", vertelde een gelukkige Vandevelde. (MCT)