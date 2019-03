Twee dagen feest voor halve eeuw SK.Oetingen VC. Marc Colpaert

De voetbalclub SK.Oetingen VC. bestaat 50 jaar en dat werd onlangs stevig gevierd met twee dolle dagen in een verwarmde tent achter de zaak Elckerlyc in Oetingen. “Wij zijn altijd een volkse club geweest en gebleven, daarom ook dat we gedurende twee dagen een volksfeest organiseren”, aldus ondervoorzitter Pierre Bouteille. Naast eten en drinken was er muziek van de G-Bloezers, Sam Gooris, Yves Segers en zanger Bart. Meer dan 1.000 personen genoten van dit volksfeest.