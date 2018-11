Traiteur verzamelt dertig veroordelingen door ‘slechte administratie’ Bart Kerckhoven

05 november 2018

10u46 0 Gooik Traiteur G.C. uit Ninove stond maandag al voor de dertigste keer als beklaagde in een politierechtbank.

Deze keer moest de man zich verantwoorden nadat hij op 26 juni in de bebouwde kom in Gooik het gaspedaal te diep induwde. Hij reed er 67 kilometer per uur, wat hem een boete opleverde. Maar omdat hij die niet betaalde, werd hij gedagvaard.

“Hij is al verschillende keren in beroep gegaan tegen veroordelingen, en dat maakt de lijst ook zo lang”, wist zijn advocaat te vertellen. “Administratief blijven er soms ook belangrijke dingen liggen. We hebben hem gevraagd om dat probleem toch aan te pakken.”

De rechter besloot uiteindelijk om de man een boete van 320 euro te geven. Dat had met uitstel gekund, ware het niet dat het strafblad van de man reeds zo lang was.