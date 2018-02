Tractor groendienst gaat in vlammen op 01 februari 2018

02u46 0 Gooik In de Turkeyestraat is gisteren een kleine tractor van de gemeentelijke groendienst in vlammen opgegaan.

De arbeiders waren bezig met snoeiwerken in de veldweg tussen de Heerbaan en de Kapelstraat, toen het rond 10 uur fout liep. De kleine tractor vatte plots vuur, vermoedelijk door een kortsluiting. De hulpdiensten snelden ter plaatse en kregen de vlammen snel gedoofd, al viel de tractor zelf niet meer te redden. Een hakselaar die aan de tractor gekoppeld was, kon wel gevrijwaard worden.





Een groot verlies is het evenwel niet. De tractor was al 21 jaar oud en zou sowieso dit jaar vervangen worden. En gewonden vielen er ook niet. (TVP)