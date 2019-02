Torenstraat wordt eenrichtingsstraat door werken Marc Colpaert

19 februari 2019

Vanaf 25 februari gaan de werken voor de herwaardering van het dorpsplein in Gooik van start, hierdoor wordt de Torenstraat inrijden vanaf de Gooikeveldstraat niet meer mogelijk. De gemeente Gooik is van plan om van haar dorpscentrum voor de Sint-Niklaaskerk van Gooik, een mooi en gezellig centrum te maken. Ze willen af van de grote kille parkeerplaats die het centrum vandaag is. Daarom gaan vanaf 25 februari de werken van start om het centrum leuker en groener te maken. Hierdoor komt er tijdelijk een nieuwe verkeerssituatie rond het centrum. Ter hoogte van het dorpsplein is er een stilstaan- en parkeerverbod tussen de Mgr. Abbeloosstraat en de Torenstraat en komt er tevens een beperkte versmalling van de rijbaan. Een nieuw gegeven is dat de Torenstraat een eenrichtingsstraat wordt, waar er ook een stilstaan- en parkeerverbod geldt. Hierdoor moeten de mensen die de Torenstraat willen inrijden nu rond de kerk rijden om hun weg voort te zetten. Normaal gezien zijn de werken op 12 april achter de rug, als de winter geen spelbreker wordt natuurlijk.