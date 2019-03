Tientallen zonnebrillen gestolen bij Optiek Claes Tom Vierendeels

15u56 0 Gooik Inbrekers zijn dinsdagnacht bij Optiek Claes aan de haal gegaan met meer dan vijftig zonnebrillen. Daders en buit zijn voorlopig spoorloos.

Optiek Claes ligt aan de rotonde op de Edingsesteenweg en kreeg woensdagochtend kort na 3 uur ongewenst bezoek. Met een zware balk beukten drie gemaskerde mannen het raam van de glazen schuifdeur in en stormden vervolgens de winkel binnen. Terwijl het alarm loeide, verzamelden de daders meer dan vijftig brillen. Nadien vertrokken de inbrekers in ongekende richting. Er is ook geen duidelijkheid over het voertuig van de verdachten. De lokale politiezone Pajottenland is een onderzoek gestart.

De nieuwe zomercollectie zonnebrillen was nog maar sinds een week aanwezig in de winkel. De uitbater vult de voorraad opnieuw zo snel mogelijk aan. In maart 2014 kreeg de winkel ook al inbrekers over de vloer. De daders gingen toen met meer dan 200 zonnebrillen aan de haal, samen met speciale apparatuur. Toen bedroeg de buit enkele duizenden euro’s. Vorig jaar probeerden inbrekers ook al eens tevergeefs de optiekzaak binnen te dringen.