Tientallen mensen kwamen hun hagen en bomen afhalen Meer dan 1.000 haagplantjes gingen de deur uit Marc Colpaert

19 november 2018

Bij de firma Heideroosje in Leerbeek kwamen heel wat mensen in totaal 1.437 haagplantjes en 137 bomen afhalen, die ze tegen een goedkope prijs hadden aangekocht met de steun van het gemeentebestuur. Al 20 jaar organiseert de gemeente Gooik een plantactie waarbij de gemeente haar inwoners de kans geeft om tegen de helft van de prijs tal van hagen, struiken en bomen aan te kopen.” Wij vermoeden dat we op deze 20 jaar al zeker voor 30 km nieuwe haagplanten hebben gezorgd in onze gemeente”, zei burgemeester Doomst(CD&V). En dus gingen de laatste dagen nogal wat planten en bomen de deur uit. Met deze actie wenst de gemeente Gooik streekeigen groen en fruitbomen te promoten. “Iedereen kan hiertoe zijn steentje bijdragen door tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten en fruitbomen aan te kopen”, aldus schepen Simon De Boeck(CD&V). Bovendien zijn de nieuwe hagen en fruitbomen een ideale habitat voor vele diersoorten. Door aanplantingen te stimuleren in private tuinen wordt een fijnmazig netwerk aangemaakt voor heel wat diersoorten. Zoals voor de Geelgors, het kleine akkervogeltje dat de gemeente Gooik adopteerde als symbool voor de biodiversiteit in de gemeente. MCT