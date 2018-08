Thuis-acteurs vrolijken Pareltjesworp op 16 augustus 2018

02u24 0

Door de dreigende wolken zijn slechts een 500-tal mensen naar de Pareltjesworp afgezakt.





Dit jaar kwamen The Soul Brothers samen met Vanya Wellens en Bart Van Avermaet (Femke en Waldek uit de Vlaamse soapserie 'Thuis', red.) de pareltjes gooien. Burgemeester Michel Doomst(CD&V)probeerde Waldek iets te laten vertellen over de populaire soap, maar zonder succes. Wat later mochten beide acteurs in een aparte hoogtewerker kruipen vanwaar ze tientallen chocoladen pareltjes de mensenzee in gooiden. "Ik heb een beetje hoogtevrees, maar vind het wel heel spannend", verklapte Wellens.





(MCT)