Thuis-acteurs op Pareltjesworp 05 juli 2018

02u38 0

Vanya Wellens en Bart Van Avermaet, die respectievelijk de rollen van Femke en Waldek vertolken in 'Thuis', zullen op woensdag 15 augustus naar Gooik afzakken voor de Pareltjesworp. Het is dan ook al even de gewoonte om tijdens de oogstfeesten één of meerdere bekende mensen uit te nodigen om mee pareltjes in de mensenzee aan het gemeentehuis te gooien. Dat gebeurt vanuit een hoogtewerker. Meer informatie op www.landelijkegildegooik.be. (MCT)