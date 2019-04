Teveel geparkeerde wagens zorgen voor wrevel in de Kerkstraat

Marc Colpaert

02 april 2019

16u11 0

Er liepen nogal wat klachten binnen op het gemeentehuis van Gooik over misnoegde inwoners die de vele geparkeerde wagens in de Kerkstraat in Oetingen beu zijn. De firma Unicas die mee aan de basis ligt voor dit ‘tijdelijk’ probleem belooft beterschap.

Wie de laatste weken met de wagen door de Kerkstraat reed in Oetingen kon er niet naast kijken, vooral op werkdagen staan er enorm veel voertuigen geparkeerd in deze straat. Dit kan leiden tot een gevaarlijke situatie in deze straat. “Er hebben mij al enkele mensen aangesproken over dit ‘probleem’ in de Kerkstraat. Er staan inderdaad nogal wat wagens geparkeerd in deze straat. Wij hebben de firma die hiervoor gedeeltelijk verantwoordelijk is daar dan ook over aangesproken en ik was blij te vernemen dat dit probleem slechts tijdelijk is”, zegt burgemeester Michel Doomst(CD&V). “Door het groeiend aantal personeelsleden bij Unicas, breiden we momenteel ons kantoor uit. Hierdoor zijn er tijdelijk een aantal parkeerplaatsen op ons terrein niet beschikbaar, waardoor deze wagens nu op het openbaar domein staan. De wagens staan wel enkel tijdens de week en tijdens de kantooruren in de Kerkstraat. Ook is het zo dat het gros van deze wagens toebehoren aan werfleiders en commerciëlen, waardoor het aantal geparkeerde wagens sterk varieert. We zijn er dan ook van overtuigd dat na de beëindiging van de werken de situatie zich zal normaliseren”, besluit Carl De Beule van Unicas.