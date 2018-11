Taartenfestijn bij de KVLV En ze waren heel lekker Marc Colpaert

19 november 2018

De dames van de KVLV Gooik organiseerden hun taartenfestijn in de zaal Familia in Gooik. De bezoekers konden genieten van een twintigtal verschillende soorten taarten. Zo waren er: chocoladetaarten, notentaarten, chocomousse, miserable, maar ook rabarbertaarten. Alle taarten werden gebakken door de leden van de KVLV zelf. De bedoeling was door het verkopen van de taarten de kas van hun vereniging te spijzen. Heel wat mensen waren dan ook van de partij om samen een lekker stukje taart te komen eten. MCT