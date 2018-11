Strips, strips en nog eens strips in De Cam

15 november 2018

De 11de stripbeurs van Gooik komt eraan en dat op zondag 18 november van 10 tot 17 uur, een organisatie van de Heemkundige Kring en de bibliotheek van Gooik. Naast strips zijn er tevens enkele striptekenaars ter plaatse zoals Gerd Van Loock die de reeks ‘Jommeke’ nu tekent, in navolging van Jef Nys. Verzamelaars van strips kijken er al naar uit, hun lijstje hebben ze ondertussen ‘up to date’ gehouden, zodat ze nu zondag op zoek kunnen gaan naar dat ontbrekende stripboek dat ze nog niet gevonden hebben. Vanaf 10 uur gaan de deuren gratis open van De Cam en staan er opnieuw vele honderden tweedehandsstrips en nieuwe strips in totaal meer dan 80 meter, te wachten op een nieuwe eigenaar. “Het is opmerkelijk dat ieder jaar opnieuw wij meer mensen mogen verwelkomen voor deze stripbeurs. Er lopen blijkbaar heel wat verzamelaars rond in het Pajottenland”, weet organisator Jean-Paul De Loecker ons te vertellen. Er is tevens een stand met exclusieve nieuwe strips van de stripwinkel Hermelijn uit Aalst. Naast vele nieuwe en tweedehandse strips komen er tevens enkele striptekenaars hun strips signeren. Dit jaar zijn van de partij: Gerd Van Loock (één van de tekenaars van de stripreeks ‘Jommeke’), Steve Van Bael (reeksen ‘Link’, ‘Figaro’ en ‘Baba Yega’), Mario Boon (reeks X!NK, medewerker Studio 100), Franky Drappier (Romeinse inval in de Lage Landen), D’Auwe (huistekenaar van onze affiches, en nieuwe reeks ‘Ridder Dolf’) en ook nog Shirow Di Rosso, Jessica Raes, Floris De Smedt, Miel De Bolle en Lars Lambrecht. Wie dus rustig wilt snuiteren in heel wat strips moet op zondag in De Cam zijn. MCT