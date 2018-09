Stratenloop Dwars door Oetingen 06 september 2018

02u41 0

Enkele honderden sportievelingen zakten af naar het centrum van Oetingen voor de zestiende stratenloop 'Dwars door Oetingen'. Net geen honderd kinderen, sommige onder hen waren maar vier jaar oud, mochten respectievelijk 250, 500 of 1.000 meter lopen. Bij de volwassenen was Dieter Roelandt de snelste op de vier kilometer, Wouter Mommaert op de acht kilometer en Wout Van den Haute won op de 16 kilometer. Wie koos voor de 8 of de 16 kilometer werd getrakteerd op een unieke doortocht in het domein Steenhout in Vollezele. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.





(MCT)