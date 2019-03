Steeds meer vragen over ruilverkaveling zelfs door Vlaamse parlementsleden

29 maart 2019

Enkele leden van het Vlaams Parlement hebben aan de bevoegde minister vragen gesteld over de op stapel staande ruilverkaveling in Gooik. Voor de plaatselijke politieke partijen een reden te meer om de ruilverkaveling in Gooik nog meer in vraag te stellen. Vier politieke partijen met hun kopmannen Kristof Hemelinckx (N-VA), Lieven Boelaert (sp.a), Alwin Loeckx (Groen)en Donald Stockmans (Forza Azura) hebben vorig jaar al meer dan 500 bezwaarschriften overgemaakt aan de bevoegde diensten tegen deze ruilverkaveling. De acties van deze partijen tegen de ruilverkaveling bereiken nu ook het Vlaams Parlement. De ruilverkaveling beroert ook enkele Vlaamse parlementairen, die enkele zeer gerichte vragen stelden aan Minister Koen Van den Heuvel. Het betreft Willy Segers (N-VA), Katia Segers (sp.a), Ingrid Pira (Groen) en Danielle Vanwesenbeeck (Open-VLD). Met het initiatief van de Vlaamse parlementsleden is het nu ook duidelijk dat het project in Gooik niet enkel lokaal veel vragen oproept, maar ook op Vlaams niveau omstreden is. Eerder waren er al negatieve adviezen in Gooik van de milieuraad, cultuurraad, werkgroep trage wegen, Natuurpunt, de lokale politieke partijen, meer dan 1000 burgers die een bezwaarschrift indienden en zware kritiek vanuit de landbouw. De plaatselijke politieke partijen hopen nu dat de minister toch even goed nadenkt alvorens in de loop van de volgende weken de ruilverkaveling goed te keuren gezien de vele tegenkantingen die er in de gemeente zijn.