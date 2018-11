Steeds meer kinderen vinden de weg naar de academie

Het was een leuke bende Marc Colpaert

11 november 2018

Steeds meer kinderen en zelfs volwassenen vinden momenteel de weg naar de tekenacademie in het centrum van Oetingen. Met zestien waren ze de leerlingen van lesgeefster Sylvie Janssens (met hoedje) in de gebouwen van de kleuterschool in het centrum van Oetingen. De kinderen van de tekenacademie Oetingen een afdeling van de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten uit Liedekerke, waren volop bezig met het schilderen van hun creaties, toen wij er binnenvielen. “Deze kinderen met een leeftijd tussen 6 en 12 jaar zijn bezig met schilderen, tekenen of boutseren, zeg maar gewoon beeldend bezig zijn”,lachte Sylvie. En het ging er heel leuk aan toe tussen het jonge volkje. Op een later tijdstip worden de kunstwerkjes van de leerlingen tentoongesteld voor het grote publiek. MCT