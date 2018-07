Start 2 Yoga 18 juli 2018

Vanaf 23 juli organiseert dansstudio iMove uit Oetingen een nieuwe lessenreeks 'Start 2 Yoga'. De deelnemers kunnen op deze manier kennismaken met yoga in zijn verschillende vormen, tijdens deze reeks van zes. De lessen gaan steeds door op maandag van 20 tot 21 uur en gaan van start vanaf 23 juli. De prijs bedraagt 50 euro voor de zes lessen. Meer info of inschrijven via: info@imovestudio.be of via de website. (MCT)