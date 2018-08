Stage voor traditionele volksmuziek bestaat 40 jaar 02 augustus 2018

Liefhebbers van traditionele volksmuziek verzamelen van 21 tot 25 augustus voor de 40ste keer voor een muziekstage. Bezieler Herman Dewit is fier dat hij dit jaar maar liefst 400 muzikanten mag verwelkomen.





De eerste editie van de muziekstage vond plaats in 1978 in Bever, in het jeugdcentrum Home Lucyland voor 85 personen. "In die tijd traden we veel op met 't Kliekske. Volksmuziek was toen veel minder populair dan nu, er waren weinig mogelijkheden om dit genre te leren", vertelt Dewit. "We kregen dikwijls de vraag van muzikanten of wij hen de nummers konden aanleren, en vanuit die vraag ontstond het idee een stage voor volksmuziek te organiseren."





De stage van Dewit en zijn vrouw Rosita werd met enthousiasme onthaald. Het centrum in Bever werd al snel veel te klein en dus verhuisden ze naar Destelheide in Dworp om vanaf 1981 neer te strijken in het Trefcentrum Baljuwhuis in Galmaarden. Daar vonden acht stages plaats en het aantal deeelnemers steeg ondertussen tot 250 personen. Dit jaar zitten ze ruim over de 400 inschrijven, de maximumcapaciteit in Gooik.





De stage is vandaag uitgegroeid tot een evenement met maar liefst 31 sessies.





