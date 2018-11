Sportquiz gewonnen door Celtic Marc Colpaert

14 november 2018

Het is drie op drie voor de ploeg van Celtic want ze wonnen al voor de derde keer de sportquiz van de Supportersclub van SK. Oetingen. Voor het derde jaar na mekaar organiseerde de supportersclub SK.Oetingen een sportquiz in de zaal Elckerlyc in het centrum van Oetingen. Niet minder dan 17 ploegen van telkens vier tot vijf personen kwamen strijden, sommige voor winst, anderen gewoon voor de lol, met de bedoeling om zoveel mogelijk juiste antwoorden te vinden. En deze quiz ging niet alleen over voetbal maar over alle soorten sporten. Het was de ploeg van Celtic die met 269 de meeste punten behaalde, gevolgd door Tenera United met 259 punten op de voet gevolgd door de New York Kweet Knicks met 255 punten. “Het was een spannende quiz, een nek aan nek race zelfs. Pas in de superronde was de einduitslag definitief. Celtic wist voor de derde maal op rij de overwinning naar zich toe te halen”, vertelde Hilde De Tant. MCT

