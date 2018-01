Sportparel voor Joris Blondiau 02u27 0 Foto Marc Colpaert

Joris Blondiau uit Oetingen werd in de zaal Familia in Gooik verkozen tot de Sportparel van het jaar 2017. Joris is al sinds 1967 actief bij de voetbalploeg SK.Oetingen, eerst als speler en daarna in allerlei functies, momenteel is hij de secretaris van de club. "Hij is niet alleen met zijn vrouw getrouwd, maar ook met het voetbal en dan vooral met SK.Oetingen", grapte burgemeester Michel Doomst(CD&V). Hij vertelde verder nog dat Joris een monument is als vrijwilliger in Oetingen, een godsgeschenk als het ware voor deze sportclub.





Joris kreeg van de Sportdienst de trofee van laureaat van sportverdienste mee naar huis en daar was hij heel blij mee, de bloemen schonk hij aan zijn vrouw Andrea.





(MCT)