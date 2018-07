Sportievelingen genieten van Bootkamp van iMove 19 juli 2018

Lesgever Jaryd De Mooij trok met een tiental personen naar het multisport grasterrein ter hoogte van de Koornmolen in Gooik voor hun wekelijks Bootkamp. Elke donderdagavond tussen 19 en 20 uur kan men deze sporters vinden ter hoogte van de Koornmolen in Gooik. Deze outdoor training is vooral gericht op een fit en sterk lichaam, met de nadruk op cardiale en functionele oefeningen. Wie mee in open lucht wil komen trainen, kan zich inschrijven via de website www.imovestudio.be.





(MCT)