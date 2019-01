Sportief met Sportigo in de Koornmolen

Meer dan honderd kinderen amuseerden zich Marc Colpaert

07 januari 2019

11u08 2

Meer dan honderd kinderen genoten van enkele sportieve dagen tijdens de sportstage van Sportigo in de sporthal Koornmolen in Gooik. Jeroen Vanmulder samen met nog acht monitoren zorgden ervoor dat de vele kinderen enkele sportieve dagen beleefden in de Koornmolen. Met de oudste kinderen trokken ze zelfs een dag naar een groot subtropisch zwembad in Gent. “Hier in de sporthal hebben wij tal van sportspelletjes gedaan, telkens aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Het was terug een grote groep kinderen, maar dat viel al bij al nog best mee”, vertelde Jeroen. Als afsluiter van dit sportkamp werd op de laatste dag nog een show opgevoerd voor de ouders. Wie meer wilt weten over deze sportkampen gaat naar: www.sportigo.be. MCT