Sporthal Koornmolen gesloten 09 juli 2018

De sporthal Koornmolen is dicht sinds zaterdag en blijft gesloten tot en met zondag 29 juli. In die periode zijn er geen reservaties mogelijk. Tijdens de sluiting zal de TL-verlichting vervangen worden door ledverlichting. Dat moet zowel het verbruik als de kostprijs van de electriciteit in de sporthal naar omlaag halen. (MCT)