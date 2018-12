Speelgoedinzameling voor kansarme kinderen

07 december 2018

Zes mensen van Jong CD&V Gooik organiseren een speelgoedinzameling tot 15 december voor kansarme kinderen uit de regio. Na het inzamelen gaan ze het speelgoed nog voor Kerstmis verdelen aan bepaalde jeugdvoorzieningen uit de regio. Samuel Billens, Ellen Vereman, Laura Timmermans, Jonas De Maeseneer, Jan Vanderhoeven en Amber Gys zijn de stuwende krachten achter deze 11 de speelgoedinzameling voor kansarme kinderen. “Iedereen heeft wel nog wat speelgoed op zijn zolder liggen, die hij of zij niet meer gebruikt. Dat zoeken wij om aan kansarme kinderen te kunnen geven”, aldus Amber Gys. Speelgoed dat nog in goede staat is, is welkom. We krijgen wel liever geen pluchen knuffels, om hygiënische redenen. Het ingezamelde speelgoed zal uitgedeeld worden aan: Huize Terloo in Bellingen, MPI Levenslust in Lennik en Minor Ndako in Anderlecht. Wie nog wat speelgoed wil weggeven, kan contact opnemen met Jonas op het nummer 0495/76.58.70 of Amber op het nummer 0470/46.20.48. MCT