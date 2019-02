Snoeicursus van het Regionaal Landschap Marc Colpaert

09 februari 2019

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeente Gooik met steun van de provincie Vlaams-Brabant en het biodiversiteitsproject ‘Boomgaardenparels in Gooik’ organiseren een snoeicursus voor hoogstambomen. Een goede snoei van je hoogstambomen zorgt voor mooiere en gezondere bomen, dikker fruit en minder beurtjaren. Snoeien doet bloeien en groeien. Welke snoeitechnieken pas je toe in de winter, in de lente of in de herfst? Hoe je bomen nadien moet onderhouden? “Op al deze vragen krijg je een antwoord tijdens deze cursus in vier delen”, zegt Alwin Loeckx van het Regionaal Landschap. Expert Stijn Heylens leert de deelnemers in de loop van de seizoenen de kneepjes van het vak in de mooie boomgaard van de kasteel-hoeve Oplombeek in Gooik. Ook op snoei van laag- en halfstam kan ingegaan worden tijdens deze vierdelige cursus. De cursus gaat van start op zaterdag 23 februari(hele dag) en nadien telkens een halve dag op zaterdag 13 april, 15 juni, 17 augustus. Maximum 15 deelnemers. Kostprijs is 30 euro voor 4 lessen. Meer informatie of inschrijven via info@pajot-zenne.be, of www.pajot-zenne.be. MCT