Smaakhoeve zet streek- en hoeveproducten op de culinaire kaart Dit gaat door in het biobedrijf van Danny Billens Marc Colpaert

15 maart 2019

16u20 0 Gooik De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant organiseert samen met de provincie Vlaams-Brabant tijdens het Breugeljaar in mei, een smaakhoeve bij de firma Billens in Oetingen. Bram Heylens, top-chef van ‘t Kreukeltje, zal er de mensen drie dagen lang verwennen met culinaire hoogstandjes uit de streek.

Op 10, 11 en 12 mei komt er een ‘Smaakhoeve’ in de lokalen van het biobedrijf Billens in de Condijstraat 44 in Oetingen. De Smaakhoeve zet tijdens dit belevingsweekend in een authentieke locatie en via een top-chef streekproducten uit de regio, op een originele manier in de kijker. “Smaak en hoeve zijn de codewoorden voor belevingsdiners op een authentieke locatie en passen volledig in de ‘korte keten’ filosofie. De Smaakhoeve genereert een tijdelijk concept, waarop een gerenommeerde chef uit de streek een platform krijgt om streek- en hoeveproducten te verwerken in zijn gerechten. Hopelijk kan dit ook de lokale horeca stimuleren om nog meer in te zetten op de lokale producten”, vertelde gedeputeerde Monique Swinnen van Vlaams-Brabant. “Wij gaan er in ieder geval iets speciaals van maken, wat de mensen te eten gaan krijgen is nog geheim, maar het zal uit de streek zijn en heel lekker smaken”, zei chef-kok Bram Heylens van ‘t Kreukeltje. Op 10, 11 en 12 mei (Moederdag) kunnen telkens 90 personen komen eten. Voor 97 euro krijgen ze een aperitief met streekhapjes, een bedrijfsbezoek aan de gasthoeve en een 3-gangen menu met streekproducten, inclusief dranken en koffie.

Reserveren kan vanaf nu via: www.smaakhoeve.be.