Slimme verkeerslichten ter hoogte van de Belle Triene 20 april 2018

02u41 0 Gooik Na 15 jaar gaan er nu toch slimme verkeerslichten geplaatst worden ter hoogte van het kruispunt van de Edingsesteenweg, de Stuivenbergstraat en de Joseph Van Den Bosschestraat, beter bekend als 'de Belle Triene' in Gooik.

Al jaren is de gemeente Gooik vragende partij om ter hoogte van de Belle Triene een rotonde te plaatsen, dit voor een betere doorstroming van de vele voertuigen die hier dagelijks voorbijrazen en de steeds maar langere files als gevolg. Vooral dan in de Joseph Van Den Bosschestraat.





"Wij wilden een rotonde omdat dit voor ons de beste oplossing leek, als wij kijken naar de rotonde De Drie Hamertjes even verderop, dan kunnen wij vaststellen dat er daar geen problemen zijn. Maar blijkbaar werd nu beslist om ter hoogte van deze gewestweg (N285) gewoon slimme verkeerslichten te plaatsen", zegt schepen Herman Anthoons (CD&V).





Minpuntje is wel dat als de slimme verkeerslichten er staan, wagens die uit de Stuiverbergstraat komen, niet meer naar links richting Ternat of Lennik mogen afdraaien. Dit om de doorstroming van wagens - 7.500 voertuigen per rijrichting en per dag - niet te belemmeren. Momenteel ligt het voorstel ter goedkeuring op de Provinciale Commissie voor veiligheid. Als daar de meerderheid akkoord gaat met het voorstel, dan zal het Agentschap Wegen en Verkeer ze plaatsen in 2019.





(MCT)