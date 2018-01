Slager Rudy wil markten doen met zijn Pensmobiel 02u30 0 Foto MCT Rudy bij zijn splinternieuwe Pensmobiel. Gooik Rudy Vouts (46) uit Oetingen is van plan om vanaf volgend jaar te starten als marktkramer met zijn gloednieuwe Pensmobiel.

Rudy zit al jaren 'in het vlees' en was tot voor kort een beenhouwer bij de firma Colruyt. Hij liep al een tijdje met het idee rond om iets anders te gaan doen met zijn leven. "Heel wat mensen zijn vandaag de dag op zoek naar een lekker stukje vlees, en vooral pensen liggen goed in de markt", weet Rudy. Dus zette hij de samenwerking met zijn werkgever stop en kocht hij een nieuwe bestelwagen die hij omtoverde tot zijn eigen Pensmobiel. Zijn specialiteiten zijn witte, grijze, of zwarte pensen, maar ook droge worsten, balletjes in tomatensaus, gebakken balletjes of een speciale schotel.





"Ik garandeer de klanten dat alles gemaakt is volgens de authentieke recepten en vervaardigd in het hart van het Pajottenland, namelijk bij mij in Oetingen. Momenteel sta ik al op de wekelijkse markten van Herne, Pepingen en Hoeilaart. Daarnaast ben ik bezig om een plaats te krijgen op de markten van Ninove en Halle, al is dat laatste niet gemakkelijk", aldus Rudy. Meer info: www.depensmobiel.be (MCT)