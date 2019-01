Skaters ook in de kerstvakantie Met bescherming zou nog beter zijn Marc Colpaert

04 januari 2019

Het skatepark voor de Koornmolen in Gooik krijgt ook in de winter heel wat jong volk over de vloer. Tibo, Kobe, Siebe en Neo zijn samen met nog andere jongeren aan het oefenen in het skatepark. De meeste zijn van Gooik, maar ook komen af en toe jongeren uit Lennik en Galmaarden er even oefenen. “Het skatepark ligt er dan ook ideaal bij om te oefenen en vooral de ondergrond is ideaal”, vertellen de jongens. Opvallend is wel dat geen enkele van de aanwezigen enige bescherming draagt. Als wij dit vragen aan de skaters blijkt dat sommige wel de nodige bescherming meebrachten. “Wij zullen dit gebruiken als we echt gevaarlijke kunstjes gaan uithalen, maar momenteel is dit nog niet het geval”,zegt ons een van de skaters. Sportschepen Gunther De Wilde(CD&V) is tevreden dat ook tijdens de winter dit skate- en multisportterrein heel wat jongeren over de vloer krijgt. “Ik zou toch een warme oproep willen doen dat wie gebruik maakt van dit terrein de nodige bescherming aantrekt zoals een bord aan de ingang aangeeft”, aldus de schepen. MCT