Simon De Boeck op plaats 8 van de CD&V-lijst voor de Kamer Marc Colpaert

20 maart 2019

10u25 0 Gooik De Gooikse eerste schepen Simon De Boeck (37) neemt voor het eerst deel aan de parlementsverkiezingen in mei van dit jaar. Hij krijgt van zijn partij de 8 ste plaats op de CD&V lijst voor de Kamer.

De Boeck werd op 26-jarige leeftijd schepen in Gooik en nam sindsdien de tijd om rustig te groeien in de lokale politiek. Bij de laatste verkiezingen haalde hij nog meer dan 1.200 voorkeurstemmen in Gooik. Op vraag van de partijtop wil hij nu het Pajottenland overtuigen om op 26 mei voor CD&V te kiezen. De Boeck nam al eerder initiatieven die de gemeentegrenzen overstijgen. Zo lanceerde hij onlangs nog het idee van een fietssnelweg door het Pajottenland. Simon wil zich ook inzetten voor de open ruimte. “Landbouw en natuur moeten de absolute prioriteit worden van landelijke gemeenten. We wonen in een fantastisch landschap, waar je tot rust kan komen, met de properste lucht van het land en waar nog ruimte is voor boeren en natuur. Kleine gemeenten die inzetten op open ruimte moeten meer middelen krijgen om de groene long van Vlaanderen te kunnen blijven”, besluit Simon.