Seniorie Kesterberg opent 21 extra assistentiewoningen 15 maart 2018

02u28 0 Gooik Vanaf deze week is de capaciteit van de Seniorie Kesterberg in Leerbeek verhoogd met 21 assistentiewoningen, en zullen er in totaal 100 mensen kunnen wonen. Elke resident kan bovendien rekenen op tal van faciliteiten zoals een fitnessruimte en een binnenzwembad.

"Bij ons ligt de nadruk op hulpvaardigheid en gemoedelijkheid, maar met respect voor privacy. Daarnaast is er een eigen keuken en ondersteuning van verzorgend personeel", aldus directeur Bruno Van de Voorde. Elke resident kan tevens een beroep doen op diverse faciliteiten zoals een restaurant, kapsalon, een boodschappendienst, vervoer, wassalon, een fitnessruimte en een binnenzwembad met sauna. Het nieuwe complex sluit naadloos aan bij het oude complex, alleen aan de vloerbedekking kan men het merken. "Wij hebben met deze bouw niet al te veel problemen gehad, alleen de omgevingswerken moeten nog afgerond worden", zegt projectverantwoordelijke Stijn Claessens. "Kesterberg is een zegen voor onze streek, zeker met de toenemende vergrijzing. Daarnaast hoor ik dat de meeste mensen die hier verblijven uit het Pajottenland komen en zeg nu zelf: wat is er nu mooier dan oud worden in uw eigen streek, dicht bij uw kinderen", aldus de burgemeester. Wie meer wilt weten over deze nieuwe assistentiewoningen in een prijsklasse van 40 tot 62 euro, neemt het best een kijkje op www.kesterberg.be of belt naar 054/24.41.31. (MCT)