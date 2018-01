Seniorenraad organiseert computercursus 02u29 0

De Gooikse Seniorenraad organiseert ook dit jaar een basiscursus omgaan met computers en tablets. Deelnemers leren de basisprincipes en ook hoe ze gebruik kunnen maken van het internet. De lessenreeks start op 18 januari in zaal Rilleman in De Cam. Meer informatie en inschrijven bij Marijke Decoster via 02/454.12.77. (MCT)