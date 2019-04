Senioren moeten de deur niet meer uit om te gaan stemmen In Kesterberg gaan ze er een heuse verkiezingsdag van maken Marc Colpaert

11 april 2019

18u05 0

De bewoners van de Seniorie Kesterberg in Leerbeek zullen op zondag 26 mei in hun seniorie mogen gaan stemmen. Ook alle inwoners van Leerbeek zullen hun stem in de stemhokjes van Kesterberg moeten uitbrengen. Ook in WZC Eyckenborch komt er een stembureau voor de bewoners en de kiezers uit de omliggende straten. Directeur Bruno Van de Voorde van Kesterberg wilt er een speciale verkiezingsdag van maken en gaat die dag van start met een verkiezingsontbijt. Voor de gemeente Gooik is het de eerste keer dat er een stembureau in twee risthuizen zal geplaatst worden.

Het is voor minder mobiele mensen van een woon-zorgcentrum of een assistentiewoning niet altijd evident om zich te verplaatsen naar het stemhokje bij verkiezingen. Meestal moeten ze een beroep doen op familie of erger nog geven ze een volmacht aan iemand en kunnen dan zelf niet gaan stemmen voor hun partij. Om deze ouderen nu maximum de kans te geven om hun democratisch recht uit te voeren, gaf de Gooikse seniorenraad het advies aan de gemeente om extra stemlokalen te voorzien in WZC Eyckenborch in het centrum van Gooik en Seniorie Kesterberg in Leerbeek. “Wij hebben dit even natuurlijk eerst intern en met de directie van deze woon-zorgcentra besproken, maar kort daarna toch ons akkoord gegeven, om in deze twee woon-zorgcentra een stembureau te laten plaatsen. Dit is voor onze gemeente wel de eerste keer dat we dit gaan toelaten, extra stemhokjes in twee rusthuizen”, vertelde burgemeester Michel Doomst(CD&V)ons. In het WZC Eyckenborch komt er 1 stembureau waar de bewoners en de kiezers van de straten rond de WZC Eyckenborch terecht kunnen om te gaan stemmen. Voor de Seniorie Kesterberg wordt het grootser opgevat en moeten alle inwoners van Leerbeek hun stem uitbrengen op deze locatie. “Ik heb dit voorstel om onze bewoners hier bij ons te laten stemmen al vroeger voorgesteld en ben dan ook blij dat het nu eindelijk zo ver is. Wij gaan er die dag een heuse speciale verkiezingsdag van maken. Een dag zoals vroeger bij de verkiezingen, want toen was een verkiezingsdag nog een heel groot feest voor de meeste mensen”, verklaarde Bruno. In Kesterberg gaan ze die zondag dadelijk goed van start met een verkiezingsontbijt. “Ik hoop dat vele van onze bewoners daar naartoe komen en ondertussen kunnen ze kennismaken met de vele mensen uit Leerbeek die bij ons komen stemmen. Het is enerzijds de gelegenheid om op deze dag nog eens oude gekende gezichten en vrienden weer te zien en er een babbeltje mee te slaan. Anderzijds is het natuurlijk ook voor vele mensen een kennismaking met onze seniorie, voor diegene die nog niet bij ons langs zijn geweest”, aldus de directeur. De hele dag zal in het teken staan van de verkiezingen en zullen de bewoners alles kunnen volgen op enkele grote schermen. “Als alles loopt zoals wij het nu voorzien, gaan onze bewoners nog lang plezier hebben aan deze verkiezingsdag en hopelijk mag de beste partij winnen”, lacht Bruno.