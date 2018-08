Schoolzone wordt nog zichtbaarder 21 augustus 2018

Binnenkort wordt naast de zebrapaden aan alle gemeentelijke scholen in grote letters het woord 'schoolzone' op het wegdek geschilderd. De gemeente wil met deze actie ervoor zorgen dat de autobestuurders nog beter gaan merken, dat ze een schoolzone naderen en dus moeten vertragen. "Wij gaan aan elke dorpsschool een geverfde afbakening aanbrengen zowel links als rechts van het zebrapad. Tussen twee witte horizontale lijnen zal er het woord 'schoolzone' worden aangebracht in grote letters van ongeveer een meter lettergrootte. Wij willen zo de aanwezigheid van (school)kinderen letterlijk in de verf zetten, om het verkeer aan de school te vertragen", verduidelijkt schepen Inge Jacobs(CD&V). De bedoeling is om dit nog vóór het begin van het nieuwe schooljaar te realiseren. (MCT)