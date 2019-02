Schoolkinderen De Oester leren over het klimaat Een week in het teken van het klimaat Marc Colpaert

15 februari 2019

14u29 0

De kinderen van de gemeentelijke lagere school De Oester in Oetingen kregen een themaweek over het klimaat.

Op maandag werd aan de leerlingen verteld dat onze aarde ziek is, ze heeft het veel te warm. Er is dus veel actie nodig om voor een gezonde aarde te zorgen. Gedurende de hele week werden er tal van opdrachten uitgevoerd, alles in het teken van het klimaat. De kinderen ontdekten dat ze door gebruik te maken van zonnepanelen een windmolen of een kermismolen konden doen draaien. Het einde van de week werd afgesloten met een klasoverschrijdend ganzenbordspel rond het thema ‘klimaat’. “In tal van kleine dingen valt het op dat de kinderen na enkele dagen heel wat alerter zijn. Nu waren er kinderen die aan de juf vertelden, kan het smart-board niet even afgezet worden, want wij gaan het nu toch voor een tijdje niet gebruiken en dat verbruikt heel wat energie. Ze weten nu dat ze niet zomaar energie mogen verkwisten”, sprak directeur Nadine Vanbiervliet. MCT