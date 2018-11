Scholencross brengt 2.000 euro op voor kinderen in Sri Lanka Marc Colpaert

20 november 2018

10u36 0

Lieve Van Rysselberghe heeft uit handen van Jan Depester een cheque ter waarde van 2.000 euro ontvangen voor de ‘Foundation Martin De Kegel’, een vereniging die zich inzet voor kinderen in Sri Lanka. Dat bedrag werd verzameld tijdens de scholencross op de atletiekpiste in Gooik. “We steunen vandaag meer dan zevenhonderd kinderen in Sri Lanka”, aldus Lieve. “Zij krijgen bijvoorbeeld een uniform om naar school te gaan, en boeken. Met het geld dat we nu kregen, kunnen we honderd extra kinderen naar school sturen.”