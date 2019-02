Schepen gaat bekijken of vuurwerk kan verboden worden Christa is de eerste schepen voor dierenwelzijn Marc Colpaert

25 februari 2019

Schepen Christa Dermez(CD&V) uit Gooik wil als eerste schepen voor ‘Dierenwelzijn’ bekijken of ze het afsteken van vuurwerk kan verbieden en ze wil van start gaan om een werkgroep van dierenwelzijn op te richten.

Schepen Christa Dermez is de eerste schepen die tevens de bevoegdheid ‘Dierenwelzijn’ heeft gekregen. Christa heeft al heel wat plannen om er voor te zorgen dat dieren een beter leven krijgen in de gemeente. “We hebben gekozen voor een schepen van dierenwelzijn, omdat in onze samenleving het dier steeds meer een belangrijke plaats krijgt en we willen de komende jaren dan ook uitgroeien tot een echte diervriendelijke gemeente”,zegt ze. Een belangrijk agendapunt hierbij is het eventueel verbieden van vuurwerk. “Het afschieten van vuurwerk zorgt elk jaar opnieuw voor dierenleed, ik wil wel eens bekijken hoe we dit kunnen vermijden in de toekomst”,zegt Christa. Verder heeft ze nog tal van belangrijke werkpunten zoals: een duidelijke communicatie rond dierenwelzijn aan de inwoners, uitbouwen van een zwerfkattenbeleid en sterilisatiecampagnes, voorlichtingscampagnes in de scholen in samenwerking met Gaia. Maar ook de verwaarlozing of misbruik van dieren opsporen in samenwerking met de veiligheidsdiensten. Ondertussen werd een eerste diervriendelijk initiatief - het uitdelen van de mezenbollen in onze Gooikse scholen al genomen. In functie van burgerparticipatie zal ze tevens weldra een oproep doen naar de Gooikse inwoners om een werkgroep van dierenwelzijn op te richten. Ze is er van overtuigd dat er erg veel mensen hier mee begaan zijn. Zo zullen al deze voorstellen samen besproken worden en gedragen worden door de bevolking. MCT