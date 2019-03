Samen brainstormen over nieuw gebouw Marc Colpaert

14 maart 2019

Leden van de vzw JAO wat staat voor Jeugdlokalen Aurora Oetingen, nodigden de mensen van Oetingen uit om samen te brainstormen over hun nieuw gebouw. Dat moet er komen achter de zaal Elckerlyc in het centrum van de gemeente Oetingen. De organisatoren van deze avond waren zeer tevreden over de opkomst. Het zaaltje dat ze gebruikten zat vol mensen. “Wij gaven de mensen voornamelijk een update over onze plannen en vroegen ook naar hun kritische blik op deze plannen. Hierbij kwamen al enkele verbeteringspunten naar boven, zoals een nieuwe locatie van ons sanitair. Maar ook de toegang van en naar de keuken, gaan we voor een dubbele deur of een doorgeefluik werd in vraag gesteld”, vertelde Tijl Depester. Verder werd nog gesproken over de lichtinval in het gebouw en waren er tal van ideeën voor een bijkomend materiaallokaal op het dak, ook moest gezocht worden naar een optimale toegankelijkheid voor mindervaliden. Want het is tevens de bedoeling dat het nieuwe gebouw zal verhuurd worden aan andere verenigingen.

De bouw van het nieuwe lokaal zou om en bij de 400.000 euro kosten, de scouts hebben vandaag nog maar 20.000 euro in kas, dus alle financiële voorstellen zijn welkom. “Er kwamen die avond heel wat ideeën naar boven. Het doel van de avond was ook om mensen te vinden die ons concreet willen helpen bij het bouwen zelf of ondersteunen op administratief gebied. Hier bleven we wat op onze honger zitten. We blijven dus op zoek naar mensen die ons kunnen helpen tijdens het bouwen met arbeid, financiën of materialen, of op administratief gebied zoals voor de boekhouding”, besluit Depester. Vrijdag bespreken de mensen van JAO de plannen en nieuwe ideeën nog een laatste maal met de leiding van de scouts, waarna ze terug naar de tekentafel trekken voor het opmaken van een definitief plan. MCT