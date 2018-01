Rusthuis Eyckenborch organiseert kerstmarkt voor bewoners 02u27 0 Foto Marc Colpaert

In het rusthuis Eyckenborch in Gooik werd een kerstmarkt georganiseerd voor de bewoners en de bezoekers die langskwamen. Op de binnenplaats van het rusthuis stonden een tiental kraampjes, het ene al mooier dan het andere. Tussen de kraampjes liepen zelfs enkele kerstvrouwtjes rond, kwestie om in de stemming te komen, want het was berekoud die dag. Wie toch even slenterde tussen de kraampjes kon tal van leuke geschenkjes op de kop tikken.





(MCT)