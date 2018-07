Rondrit met Tom Boonen en Remco Evenepoel is succes 18 juli 2018

Onlangs organiseerde wielerclub Jong maar Moedig Oetingen samen met garage Sterckx uit Halle een rondrit met Tom Boonen, Remco Evenepoel, triatleet Koen Lintermans en mountainbiker Joris Massaer ter gelegenheid van de IWT Jong maar Moedig, een UCI-wielerwedstrijd.





De fietsers moesten 50 km rijden met daarbij de laatste kilometers van de plaatselijke ronde van de loodzware IWT met de Oetingse kasseien. Ongeveer 60 toeristen schreven zich in om mee te rijden met Tom Boonen, die de IWT won in 2001.





Volgend jaar komt er een vervolg, want Tom Boonen heeft zijn medewerking bevestigd en de rit zal plaatsvinden op woensdag 26 juni 2019, de dag van de organisatie van de IWT Jong maar Moedig in Oetingen.





