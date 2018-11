Romy kreeg een gratis strip mee naar huis Voor sommige strips moest men meer dan 100 euro betalen Marc Colpaert

21 november 2018

15u56 0

Heel wat kinderen kregen tijdens de stripbeurs in Gooik een gratis strip van stripauteur en illustrator Jan Bosschaert, zo ook de 11 jarige Romy uit Gooik. De organisatoren van de stripbeurs Jean-Paul De Loecker en Patrick De Cleen hadden tijdens de afgelopen stripbeurs voor een extra verrassing gezorgd. Alle kinderen jonger dan 12 jaar kregen een gratis en gesigneerde strip ‘De Havengeest’ van Jan Bosschaert mee naar huis. Het was mede-organisator Patrick De Cleen die in totaal een 100 tal strips mocht uitdelen aan het jonge volkje. “Dat betekent ook dat we toch heel wat jonge ‘stripliefhebbers’ hebben kunnen aantrekken dit jaar. U moet weten dat dit de striplezers van de toekomst zijn”, vertelde Jean-Paul De Loecker. Zowel de standhouders met hun oude en nieuwe strips waren tevreden met de goede verkoop, maar ook de striptekenaars waren blij. En de vele honderden bezoekers vonden hopelijk de strip, waar ze al een hele tijd naar op zoek waren en zo was iedereen gelukkig. Al moest er voor sommige tweedehands strips toch wel heel wat geld betaald worden. De topper was een eerste druk van ‘De Beverpatroelje’ aangeboden voor 175 euro ! MCT